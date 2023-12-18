Тренер Милана Стефано Пиоли поделился эмоциями после победного матча против Монцы (3:0) в Серии А.

"Мы должны продолжать работать и быть сосредоточенными на себе, повышать свой уровень и выступать стабильно.

Роскошная комбинация и гол 18-летнего дебютанта в видеообзоре матча Милан – Монца – 3:0

Было тяжело не только из-за Монцы, но и потому, что мы отдали много сил в среду против Ньюкасла. Ребята сыграли с правильной самоотдачей и мотивацией. Молодые игроки заслуживают аплодисментов, работа клуба в этом плане оправдает себя на многие годы.

Повторюсь, нам нужно сфокусироваться на себе и не сравнивать себя с другими, продолжать и дальше поднимать планку, а дальше будет видно", – сказал Пиоли Football Italia.

Напомним, подопечные Стефано Пиоли держатся третьими в турнирной таблице Серии, нарастив отрыв от четвертой позиции (Наполи) до пяти зачетных баллов – столько же не хватает до второй (Ювентус). Интер лидирует с 41 балом.

Милан разгромил Монцу - Рейндерс создал два эффектных взятия ворот, 18-летний дебютант открыл счет голам за "россонери"