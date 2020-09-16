Наставник Милана Стефано Пиоли рассказал о физическом состоянии Златана Ибрагимовича и Сандро Тонали перед завтрашним матчем квалификации Лиги Европы против Шемрок Роверс.

"Мы готовы и понимаем все трудности. У Шемрок Роверс все хорошо, это непростая команда, поэтому нам придется хорошо подготовиться к матчу и оставаться сосредоточенными все 95 минут.

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Златан полностью восстановился, у него очень хорошее настроение, он увлечен работой. Я вижу его таким, как и раньше – конкурентоспособным и всегда голодным к игре. Тонали – молодой парень, но уже зрелый и готов. Он уже проявил свои качества и характер, Сандро очень счастлив быть здесь", – приводит слова Пиоли Football Italia.

Напомним, Милан в межсезонье продлил контракт с Ибрагимовичем, а Тонали перешел из Брешии на правах аренды.

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