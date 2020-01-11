Пиоли не уверен в физической готовности Ибрагимовича

Главный тренер Милана Стефано Пиоли оценил текущую форму нападающего Златана Ибрагимовича.

"Златан тренировался с большим желанием. Он в порядке, но, возможно, Ибрагимович еще не готов играть все 90 минут минут.

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Я сам решу, дать ему несколько минут или выпустить в старте. У него уйдет какое-то время на то, чтобы подготовиться к игре в течение всей встречи, это нормально. Дает ли он мне советы? Это нормально, что существует постоянный диалог между тренером и таким великим игроком, такой сильной личностью. Он в центре нашего проекта", – приводит слова Пиоли Gazzetta dello Sport.

Напомним, Ибрагимович в прошлом туре Серии А провел свой первый матч за Милан после возвращения – швед сыграл 36 минут против Сампдории (0:0), но не смог отличиться голом.

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