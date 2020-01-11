toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Пиоли не уверен в физической готовности Ибрагимовича

11 января 10:33 155 Читати українською
Пиоли не уверен в физической готовности Ибрагимовича
Стефано Пиоли / Getty Images

Главный тренер Милана Стефано Пиоли оценил текущую форму нападающего Златана Ибрагимовича.

 
Рафаэль Леау 46’
Златан Ибрагимович 65’
46’ Рафаэль Леау
65’ Златан Ибрагимович

"Златан тренировался с большим желанием. Он в порядке, но, возможно, Ибрагимович еще не готов играть все 90 минут минут.

Конте признался, что пытался подписать Ибрагимовича в Челси

Я сам решу, дать ему несколько минут или выпустить в старте. У него уйдет какое-то время на то, чтобы подготовиться к игре в течение всей встречи, это нормально. Дает ли он мне советы? Это нормально, что существует постоянный диалог между тренером и таким великим игроком, такой сильной личностью. Он в центре нашего проекта", – приводит слова Пиоли Gazzetta dello Sport.

Напомним, Ибрагимович в прошлом туре Серии А провел свой первый матч за Милан после возвращения – швед сыграл 36 минут против Сампдории (0:0), но не смог отличиться голом.

Малиновский против лидера Серии А, мадридское дерби в Суперкубке, встреча финалистов ЛЧ – топ-матчи евроуикенда

blog_ava
Суркис может, не напрягаясь, до июня заработать на всех трех моих игроках, – Селюк
17 января
903
Теги
Италия Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Милан Милан Кальяри - Милан Стефано Пиоли Стефано Пиоли
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
20
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук