Пиоли может заменить Ди Франческо в Сампдории

Бывший наставник Фиорентины Стефано Пиоли может вернуться к работе в генуэзской Сампдории.

Опытный тренер имеет шанс возобновить карьеру на Луиджи Феррарис, сообщает Sky Sport Italia.

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Боссы генуэзцев разочарованы неудачным стартом чемпионата под руководством Эусебио Ди Франческо (3 очка за 7 туров) и уже вскоре могут отправить его в отставку. Тем временем Пиоли находится без работы с апреля, когда был уволен Фиорентиной. Ранее он также работал с Интером, Лацио, Болоньей, Палермо, Кьево и рядом других клубов.

Еще одним претендентом на должность является эксцентричный Джузеппе Якини. Он уже тренировал Сампдорию в 2011-2012 гг. и вывел "блучеркьяти" в Серию А.

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