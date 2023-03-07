Вчера в прессе появилась информация о том, что Оливье Жиру заболел гриппом. Пиоли сказал, что французский форвард уже доступен и даже может выйти в стартовом составе.

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"Все игроки в порядке, включая Жиру и Диаса. Оливье может сыграть с самого начала, я еще не определился с составом.

Мы чувствуем себя хорошо и прибыли в Лондон с уверенностью, энтузиазмом и решимостью. Ответная встреча не будет похожа на первую игру на Сан-Сиро, а также на наш последний матч с Фиорентиной. Я жду от соперника другого отношения к делу. Скорее всего, Тоттенхэм попытается больше атаковать, чем он это делал на Сан-Сиро. Мы осведомлены о том, как сильно соперник прибавляет во вторых таймах.

У нас есть небольшое преимущество, но мы не можем думать о том, как сохранить его. Мы должны атаковать и действовать с интенсивностью", – приводит Sempre Milan слова Пиоли.

Матч Тоттенхэм – Милан будет сыгран в среду, 8 марта. Первая встреча между этими командами завершилась победой "россонери" со счётом 1:0.

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