Марк Мосли перед матчем Кубка Англии против Бромли говорил совсем не о футболе. Темой для разговора он выбрал причудливые вопросы и выдумки о своих футболистах. Видео стало вирусным, за два дня его посмотрели более трех миллионов раз. В зарубежной прессе это интервью в шутку называют лучшим за всю историю футбола.

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Такая тактика не помогла Алдершот Таун. Бромли победил и вышел в следующий раунд. Обе команды выступают в Национальной лиге, но подопечные Марка Мосли значительно ниже в таблице.

"Если дерево падает, и никто его не слышит, шумит ли оно? Пингвин может простудиться? В какую сторону течет вода в вашей ванной – по часовой стрелке или против, когда вы вынимаете пробку? Вы знаете, это те вопросы, которые нам будут задавать, и те, на которые нам нужны ответы.

У Сэма была великолепная прическа, она начала расти. Купс сейчас здесь, работает молча. Робби там, сегодня он молчал. Терри принес портфель. У него там четыре собаки, говорящие на японском. Это то, с чем мы работаем, и будем упорно работать", – сказал Молсли.

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