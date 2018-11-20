"Пили в бане, это сумасшествие! Зачем?!", – в Динамо Брест рассказали, почему выдворили Милевского из команды

Главный тренер Динамо Брест Марцел Личкарассказал о причинах ухода из команды Артема Милевского и Алексея Гавриловича.

"У нас было два выходных. Я находился в Чехии, а когда вернулся, он (Шпилевский –предыдущий тренер Динамо Брест – прим."Ф24") сказал, что мы без Савицкого, Милевского и Гавриловича. Я спросил: Почему? И он рассказал, что они пили в бане.

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В тот момент я был поражен: Это сумасшествие! Зачем?! Савицкий забил и отдал голевую, Милевский был лидером команды. Он был лучше десяткой во всем чемпионате Беларуси. Я не видел здесь игрока на его позиции лучше Артема.

Когда Миля был в команде, все искали его на поле, чтобы отдать передачу. С одной стороны это хорошо, потому что указывает на то, какой Милевский уверен в себе игрок. Но с другой стороны кто-то просто привык так играть, мол, держи мяч, Миля, а мы подождем, пока ты что-то придумаешь. Конечно, после ухода Артема в игре были небольшие проблемы", – цитирует Личка by.tribuna.

"Алло, я тебя еще утром уволил", – Милевский феерично передал привет уволенному тренеру Динамо-Брест