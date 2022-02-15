Одноклубник Виталия Миколенко оказался в эпицентре конфликта в одном из пабов в Саут-Тайнсайде, сообщает Daily Mail.

Эвертон потерял очередного защитника на длительный срок

Беспорядки начались из-за того, что кто-то в заведении высмеял "маленькие ручки" Пикфорда, после чего началась драка. В итоге, у одного человека сломан нос, а еще одному разбили телефон, когда тот снимал инцидент на видео. Полиция начала расследование. Пока нет оснований считать, что Джордан нанес кому-то травмы.

Пикфорд сыграл в 22 поединках за Эвертон в текущем сезоне, в которых удержал ворота на замке в 4 из них, а в общей сложности пропустил 36 голов.

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