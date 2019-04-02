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Пикфорд принял участие в пьяной драке возле бара – с кулаками голкипера сборной Англии лучше не шутить

07:30 81 Читати українською
Пикфорд принял участие в пьяной драке возле бара – с кулаками голкипера сборной Англии лучше не шутить
Джордан Пикфорд / Фото Daily Express

Голкипер Эвертона и сборной Англии Джордан Пикфорд вляпался в типичный британский скандал.

Инцидент произошел в одном из баров Сандерленда. Джордан отдыхал с друзьями, однако после нескольких кружек пива у голкипера возник спор с посетителем заведения, сообщает The Sun.

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Словесная перепалка продолжалась недолго, ведь ее участники вышли на улицу, чтобы на свежем воздухе выяснить отношения в более "тесном контакте". Участников драки пришлось развести в разные стороны.

В Эвертоне заявили, что им известно об этом инциденте.

В текущем сезоне АПЛ Пикфорд провел 32 матча, из которых 10 были сухими.

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Англия Видеоновости футбольные курьёзы Джордан Пикфорд Джордан Пикфорд Эвертон Эвертон
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