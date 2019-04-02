Пикфорд принял участие в пьяной драке возле бара – с кулаками голкипера сборной Англии лучше не шутить

Голкипер Эвертона и сборной Англии Джордан Пикфорд вляпался в типичный британский скандал.

Инцидент произошел в одном из баров Сандерленда. Джордан отдыхал с друзьями, однако после нескольких кружек пива у голкипера возник спор с посетителем заведения, сообщает The Sun.

Нападающий Сампдории Дефрель в состоянии алкогольного опьянения попал в аварию, уходя от полиции

Словесная перепалка продолжалась недолго, ведь ее участники вышли на улицу, чтобы на свежем воздухе выяснить отношения в более "тесном контакте". Участников драки пришлось развести в разные стороны.

В Эвертоне заявили, что им известно об этом инциденте.

В текущем сезоне АПЛ Пикфорд провел 32 матча, из которых 10 были сухими.

Алкоголь, снотворное, хулиганство, полицейский участок: Уэйн Руни продолжает жить по правилам рок-звезды