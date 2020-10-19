Эвертон рискует потерять основного голкипера Джордана Пикфорда вследствие дисквалификации за инцидент с лидером обороны Ливерпуля Вирджилом ван Дейкой в недавнем мерсисайдском дерби.

Вратарь "ирисок" травмировал нидерландца и может получить 3-матчевый бан, сообщает The Sun.

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В дебюте поединка 5-го тура АПЛ против Ливерпуля Пикфорд въехал ногой в колено ван Дейка и тот вынужден был покинуть поле. Обследование выявило у центрбека "красных" разрыв связок колена и тот может пропустить 7-8 месяцев. Однако, арбитр дерби Майкл Оливер не показал киперу Эвертона даже желтой карточки, поскольку ван Дейк находился в офсайде.

Однако, Футбольная ассоциация все еще может дисквалифицировать Пикфорда на 3 матча по мотивам печального инцидента. Функционеры подождут рапорта рефери и примут окончательное решение по голкиперу команды Карло Анчелотти.

К слову, в случае дисквалификации Джордан Пикфорд не поможет лидеру чемпионата в матчах против Саутгемптона, Ньюкасла и МЮ.

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