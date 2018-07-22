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Пикфорд может оказаться в Челси

14:50 29 Читати українською
Пикфорд может оказаться в Челси
Джордан Пикфорд / фото ФК Эвертон

Голкипер сборной Англии и Эвертона Джордан Пикфорд попал в сферу интересов Челси.

Вратарь "ирисок" Джордан Пикфорд может перейти в Челси, если Куртуа покинет "синих" и присоединится к мадридскому Реалу, сообщает The Sun.

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Удачная игра Пикфорда во время ЧМ-2018 поразила боссов Челси и они стали рассматривать кандидатуру вратаря "ирисок" в качестве замены Куртуа. После Мундиаля цена на английского голкипера значительно выросла и теперь Эвертон может потребовать 60 млн фунтов за Пикфорда.

В прошлом сезоне АПЛ Пикфорд сыграл в составе Эвертона 38 поединков.

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