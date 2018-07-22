Пикфорд может оказаться в Челси

Сборная Украины — 15:18 8
-
Шевченко продовжить роботу зі збірною України: це добре чи погано?
-
Мораес vs Динамо, версия 2.0: бразилец пожал руки киевлянам после игры, проигнорировав одного игрокаСуперкубок Украины — 13:41 707
-
Как футбольный мир отреагировал на победу Усика: "Он одолел россиянина в самом сердце Москвы!"Мир — 11:22 1248
-
Шахтер – Динамо: ужас Пятова, провальные новички, вопросы к судейству и привлекательный старт сезонаУкраина — 01:29 3888
-
Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция Суперкубка Украины 2018, – как это былоУкраина — 21 июль 5829
Все новости