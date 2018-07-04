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Пикфорд: Были уверены, что выиграем серию пенальти в Колумбии

08:55 26 Читати українською
Пикфорд: Были уверены, что выиграем серию пенальти в Колумбии
Джордан Пикфорд / Getty Images

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд прокомментировал победу своей сборной в матче 1/8 финала чемпионата мира против Колумбии (1: 1, 3:4 по пенальти).

Меня не волнует, что я не самый высокий вратарь, зато у меня все в порядке с силой и ловкостью. Главное – спасти команду в нужный момент, и я это сделал.

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Мы были уверены, что сможем обыграть сборную Колумбию в серии пенальти", – приводит слова Пикфорда Daily Mail.

Напомним, сборная Англии обыграла Колумбию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет со сборной Швеции.

Колумбия – Англия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англия
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ЧМ 2018 Колумбия - Англия Джордан Пикфорд Джордан Пикфорд
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