Пикфорд: Были уверены, что выиграем серию пенальти в Колумбии

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд прокомментировал победу своей сборной в матче 1/8 финала чемпионата мира против Колумбии (1: 1, 3:4 по пенальти).

Меня не волнует, что я не самый высокий вратарь, зато у меня все в порядке с силой и ловкостью. Главное – спасти команду в нужный момент, и я это сделал.

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Мы были уверены, что сможем обыграть сборную Колумбию в серии пенальти", – приводит слова Пикфорда Daily Mail.

Напомним, сборная Англии обыграла Колумбию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет со сборной Швеции.



Колумбия – Англия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча