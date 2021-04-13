Игроки Барселоны снова провоцируют известные мировые издания на распространение слухов. На этот раз главным героем стал Жерар Пике.

Барселона на своих страницах в соцсетях опубликовала командное фото сезона 2020/21. На нем уже присутствует новоизбранный президент Жоан Лапорта.

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Кадр имеет несколько интересностей. Во-первых, фотографы "дорисовали" Филиппе Коутиньо, а форвард Усман Дембеле смотрит в неизвестном направлении. Но больше всего внимания привлекло "послание" Жерара Пике, информирует Marca.

Центральный защитник "блаугранас" пальцами повторяет знак, который делал Неймар в сезоне 2014/15. Интересно и то, что бывшие одноклубники расположились даже на одном и том же месте во время фотосессии (первый ряд, четвертые слева). Такой знак, к слову, в кампании 2005/06 демонстрировал и Роналдинью.

Шаг Жерара СМИ расценили как "заигрывание" с Неймаром, которому активно прочат возвращение в столицу Каталонии. Именно Пике в 2017-м был одним из тех, кто был против ухода бразильца в ПСЖ, а сейчас остается тем, кто был бы рад вернуть его в Испанию.

К слову, контракт Неймара с парижским грандом действует до следующего лета. За ПСЖ форвард провел 106 матчей, а за Барселону – 186.

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