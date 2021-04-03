"Победа — это достижение чего-то: спортивная победа, триумф в личной жизни. Это может стоить вам много, а может и немного. Вы учитесь по мере собственного роста.

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В детстве вас учат соревноваться и получать удовольствие. Это баланс между победой и счастьем. Мой отец не заставлял меня зацикливаться на победе. В футболе он никогда не говорил мне, что я должен добиваться большего или что я должен побеждать. Он требовал, но у него не было обязательств побеждать. Легче уметь побеждать, чем проигрывать.

Нас учат уважать друг друга с детства, но потом нужно применять это на практике. Вы должны быть джентльменом, независимо от результата – выигрываете или проигрываете. У нас были болезненные поражения. Одно из самых обидных – от Ливерпуля. Это сложно. Иногда вы не готовы. В общем, в жизни вы больше теряете, чем выигрываете. Поражение – это тоже часть жизни", – признался Пике в интервью TV3 Nexes.

Напомним, в первом полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19 Барселона на Камп Ноу разгромила Ливерпуль со счетом 3:0, однако на Энфилде уступила 0:4 и осталась без финала. Ливерпуль в решающем матче одолел Тоттенхэм (1:0) и триумфовал в самом престижном еврокубковом турнире.

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