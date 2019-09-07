Пике вспомнил как нарушил запрет Вальверде – защитник Барселоны сразу реабилитировался в глазах тренера

Защитник Барселоны Жерар Пике признался, что накануне начала сезона улетел в США без разрешения главного тренера.

"За несколько дней до утверждения формата турнира Международной федерацией тенниса (Пике принадлежит инвестиционная компания Kosmos, которая занималась разработкой нового формата Кубка Дэвиса, – прим.), я с ним пообщался. Объяснил, что мне нужно туда, потому что у них есть сомнения, мое присутствие поможет продвинуть проект. Я не сказал Эрнесто, что лететь надо в Орландо. Вальверде мне не запретил, но и не дал добро.

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Вскоре я опять к нему подошел и попросился пропустить лишь одно тренировочное занятие. Он позволил, но спросил, куда мне нужно. Я рассказал про Орландо и он сразу же запретил ехать, ведь это, по его мнению, было слишком далеко. Я настаивал, что быстро вернусь, и мы победим. Я все же поехал в Орландо, они утвердили формат. А потом Барселона играла против Севильи в матче за Суперкубок Испании и мы победили благодаря моему голу", – передает слова Пике Аs.com.

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