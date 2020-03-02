Пике: В первом тайме был один из худших Реалов на Бернабеу, против которого я играл

Защитник Барселоны Жерар Пике поделился эмоциями от центрального матча 26-го тура Ла Лиги против Реала.

"В первой половине Барселона контролировала игру. В первом тайме был один из худших Реалов на Сантьяго Бернабеу, против которого я играл. Во втором тайме они отодвинули нас, и забили первый гол в обидный момент.

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Нам нужно было использовать возможности первого тайма, тогда у соперника были бы большие проблемы. Они вышли из этой ситуации победителями, но мы не намерены сдаваться. У нас есть все, чтобы выиграть титул", – цитирует Пике Marca.

Напомним, Реал переиграл Барселону (2:0) в Эль Класико и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании.

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