"Я понимаю недовольство фанатов. Но нам хотелось бы, чтобы они его проявляли после игры. Обидно, когда у нас нет поддержки", – цитирует Пике Goal.

Пике после ничьей с Наполи заявил, что Барселона готова выиграть Лигу Европы

Результаты Барселоны в нынешнем сезоне не оправдывают ожидания болельщиков. После 23 туров Примеры подопечные Хави расположились на 6-й строчке, а в первом матче 1/16 финала Лиги Европы каталонцы не смогли дома обыграть Наполи (1:1).

Ближайший поединок Барсу ожидает 20 февраля против Валенсии.

Барселона не смогла дожать Наполи на Камп Ноу – партенопейцы удержали ничью