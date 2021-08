Барселона с дублем Брейтуэйта переиграла Реал Сосьедад – Депай отдал ассист в дебютном матче за "блаугранас"

Добавим, что Жерар удачно начал новый сезон в составе Барселоны – именно центрбек стал автором первого гола каталонцев в официальном матче после завершения эпохи Месси.

Напомним, несколько игроков Барселоны согласились снизить свою зарплату, чтобы клуб не нарушал финансовый фэйр-плей чемпионата Испании.

Piqué: "He nacido y me he criado aquí. He hecho lo que tocaba con la rebaja salarial, hemos estado también en contacto con los otros capitanes y sé que ellos también darán el paso, yo lo hice rápido para las inscripciones. Somos una familia, vamos a una”.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/CayDrCNYQ6