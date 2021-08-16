"Я здесь родился и вырос. С зарплатой я сделал то, что должен был. С другими капитанами команды (Альба, Серхи Роберто, Бускетс – прим.) Мы уже общались, и я знаю, что они пойдут на такой шаг. Я сделал это быстро для новичков. Мы – семья", – отметил Пике в комментарии Movistar.

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Добавим, что Жерар удачно начал новый сезон в составе Барселоны – именно центрбек стал автором первого гола каталонцев в официальном матче после завершения эпохи Месси.

Напомним, несколько игроков Барселоны согласились снизить свою зарплату, чтобы клуб не нарушал финансовый фэйр-плей чемпионата Испании.

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