Пике трогательно прокомментировал свои жертвы ради Барселоны
11:05 - Читати українською
Защитник Барселоны Жерар Пике рассказал, как решился на большое снижение зарплаты, чтобы клуб смог заявить новичков на сезон 2021/22.
"Я здесь родился и вырос. С зарплатой я сделал то, что должен был. С другими капитанами команды (Альба, Серхи Роберто, Бускетс – прим.) Мы уже общались, и я знаю, что они пойдут на такой шаг. Я сделал это быстро для новичков. Мы – семья", – отметил Пике в комментарии Movistar.
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