Барселона минимально обыграла Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов благодаря единственному голу от Жерара Пике.

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Для мужа Шакиры это уже 16-й мяч в турнире и по этому показателю он обошел Серхио Рамоса, сообщает Squawka. Теперь Жерар возглавляет рейтинг бомбардиров ЛЧ среди защитников, разделяя первое место с легендой Реала Роберто Карлосом.

После трех туров групового этапа Барса набрала всего три очка и пока располагается ниже Бенфики и Баварии.

Барселона минимально обыграла Динамо – команда Луческу сыграла 2 разных тайма в выездном матче ЛЧ