Пике сравнялся с легендарным Роберто Карлосом благодаря голу в ворота Динамо
22:03 - Читати українською
Защитник Барселоны Жерар Пике надолго запомнит поединок против киевлян (1:0).
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Барселона минимально обыграла Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов благодаря единственному голу от Жерара Пике.
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Для мужа Шакиры это уже 16-й мяч в турнире и по этому показателю он обошел Серхио Рамоса, сообщает Squawka. Теперь Жерар возглавляет рейтинг бомбардиров ЛЧ среди защитников, разделяя первое место с легендой Реала Роберто Карлосом.
После трех туров групового этапа Барса набрала всего три очка и пока располагается ниже Бенфики и Баварии.
Барселона минимально обыграла Динамо – команда Луческу сыграла 2 разных тайма в выездном матче ЛЧ
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