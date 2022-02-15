Защитник Барселоны Жерар Пике одним из первых понял, что Лионель Месси не останется в команде.

Испанское издание El Pais раскрыло новые подробности перехода Лионеля Месси в ПСЖ на правах свободного агента. Очевидно, не все в Барсе хотели, чтобы форвард остался.

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По информации источника, один из капитанов каталонцев Жерар Пике летом встречался с президентом клуба Жоаном Лапортой и советовал ему не продлевать контракт с аргентинцем. "Без Лео проблема финансового фейр-плей будет решена", – полагал защитник.

Напомним, 5 августа 2021 Барселона объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. 10 августа Лионель подписал с ПСЖ контракт, рассчитанный на два года. Договор содержит опцию продления еще на один сезон.

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