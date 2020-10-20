Пике согласился на снижение зарплаты в Барселоне – защитник стал лишь четвертым игроком, которого удалось уговорить
Боссы каталонского клуба продолжают сложные переговоры со своими футболистами, чтобы немного разгрузить клубный бюджет.
Барселона смогла договориться с Жераром Пике по уменьшению заработной платы.
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33-летний защитник пошел навстречу каталонскому клубу и стал лишь четвертым игроком, которому удалось договориться об урезании ежемесячных выплат, сообщает издание AS.
Напомним, ранее единственными футболистами "блаугранас", которые согласились на снижение зарплаты стали Тер Штеген, Фрэнки де Йонг и Клеман Лангле. Остальные футболисты каталонского клуба подписали официальный документ, в котором выразили несогласие с сокращением зарплат из-за снижения доходов Барселоны на 30% (203 млн евро) из-за пандемии коронавируса.
Напомним, Барселона неудачно стартовала в чемпионате Испании и после 6-ти туров занимает в турнирной таблице Ла Лиги девятое место (правда имеет две игры в запасе). Уже сегодня команда Рональда Кумана начинает выступления в групповом раунде Лиги чемпионов – каталонцы на своем поле будут принимать Ференцварош Сергея Реброва.
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