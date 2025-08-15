Оборона Андорры в новом сезоне будет иметь буквально семейные связи.

Клуб Жерара Пике официально объявил об аренде на сезон 21-летнего центрбека Антала Якобишвили из Жироны. Ранее Андорра арендовала у Барселоны его родного брата – 19-летнего вратаря Арона Якобишвили.

Антал находится на контракте в Жироне с 2021 года, однако закрепиться в первой команде пока не сумел. В прошлом сезоне за основу он провел лишь 210 минут, результативными действиями не отличался.

Добавим, что Андорра поднялась из третьего дивизиона Испании во второй. Президентом клуба является легендарный Жерар Пике.

