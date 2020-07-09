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Пике шокировал выбором транспорта перед каталонским дерби и разозлил легенду Барселоны

16:23 - Читати українською
Пике шокировал выбором транспорта перед каталонским дерби и разозлил легенду Барселоны
Пике не может без скандалов

Защитник Барселоны Жерар Пике отличился опрометчивым поступком за считанные часы до каталонского дерби.

50’ Ансу Фати
56’ Луис Суарес
 
Поль Лосано 53’
50’ Ансу Фати
53’ Поль Лосано
56’ Луис Суарес

Скандальный защитник приехал на велосипеде, шокировав даже клубных работников Барсы. Кроме этого, Пике нарушил правила, ведь крутил педали в наушниках. Вскоре ему должны выписать штраф.

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Поведение 33-летнего центрбека сильно разозлило легенду каталонского клуба "Лобо" Карраско, который раскритиковал Жерара в эфире El Chiringuito. "Я бы никогда не допустил такого поведения в своем клубе. То, что сделал Пике, чревато серьезными травмами. Он должен оставаться профессионалом", – возмущался экс-форвард.

Напомним, что Барселона минимально обыграла Эспаньол, оформив вылет принципиального соперника в Сегунду. Пике провел все 90 минут и выглядел надежно.

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Теги
Барселона Барселона Эспаньол Эспаньол Испания Барселона - Эспаньол Жерар Жерар Пике
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