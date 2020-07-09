Пике шокировал выбором транспорта перед каталонским дерби и разозлил легенду Барселоны

Пике не может без скандалов

Защитник Барселоны Жерар Пике отличился опрометчивым поступком за считанные часы до каталонского дерби.

Скандальный защитник приехал на велосипеде, шокировав даже клубных работников Барсы. Кроме этого, Пике нарушил правила, ведь крутил педали в наушниках. Вскоре ему должны выписать штраф.

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Поведение 33-летнего центрбека сильно разозлило легенду каталонского клуба "Лобо" Карраско, который раскритиковал Жерара в эфире El Chiringuito. "Я бы никогда не допустил такого поведения в своем клубе. То, что сделал Пике, чревато серьезными травмами. Он должен оставаться профессионалом", – возмущался экс-форвард.

Напомним, что Барселона минимально обыграла Эспаньол, оформив вылет принципиального соперника в Сегунду. Пике провел все 90 минут и выглядел надежно.

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Gerry arrived at Camp Nou... On his bike and in style I just love him Never change @3gerardpique #GerardPique #BarcelonaEspanyol #ForçaBarça pic.twitter.com/EhghVwUTA4 — Kapil Garg (@kapilg03_) July 8, 2020