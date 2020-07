Пике шокировал выбором транспорта перед каталонским дерби и разозлил легенду Барселоны

Скандальный защитник приехал на велосипеде, шокировав даже клубных работников Барсы. Кроме этого, Пике нарушил правила, ведь крутил педали в наушниках. Вскоре ему должны выписать штраф.

Поведение 33-летнего центрбека сильно разозлило легенду каталонского клуба "Лобо" Карраско, который раскритиковал Жерара в эфире El Chiringuito. "Я бы никогда не допустил такого поведения в своем клубе. То, что сделал Пике, чревато серьезными травмами. Он должен оставаться профессионалом", – возмущался экс-форвард.

Напомним, что Барселона минимально обыграла Эспаньол, оформив вылет принципиального соперника в Сегунду. Пике провел все 90 минут и выглядел надежно.

Gerry arrived at Camp Nou... On his bike and in style I just love him Never change @3gerardpique #GerardPique #BarcelonaEspanyol #ForçaBarça pic.twitter.com/EhghVwUTA4