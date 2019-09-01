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Пике считает, что арбитр матча с Осасуной не должен был назначать пенальти после игры рукой

19:22 12 Читати українською
Пике считает, что арбитр матча с Осасуной не должен был назначать пенальти после игры рукой
Жерар Пике / ФК Барселона

Защитник Барселоны Жерар Пике, почему считает неправильным решение арбитра назначить пенальти в матче 2 тура Ла Лиги против Осасуны (2:2).

7’ Роберто Торрес
82’ Роберто Торрес
 
Ансу Фати 51’
Артур 64’
7’ Роберто Торрес
51’ Ансу Фати
64’ Артур
82’ Роберто Торрес

"Я коснулся мяча рукой. Перед началом сезона мы всегда участвуем в семинарах, где обсуждается минимальное расстояние мяча до руки. У меня просто не было времени убрать руку.

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Я прыгал естественным образом и не увеличивал площадь за счёт своей руки. Пусть судьи попробуют увернуться от мяча в такой ситуации. В этом моменте пенальти не должен был быть назначен", – цитирует Пике Marca.

Барселона в матче 2 тура Ла Лиги второй раз в сезоне потеряла очки. На этот раз подопечные Эрнесто Вальверде не смогли преодолеть новичка Примеры Осасуну.

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Теги
Испания Жерар Пике Жерар Пике Барселона Барселона Осасуна Осасуна Осасуна - Барселона
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