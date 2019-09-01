Пике считает, что арбитр матча с Осасуной не должен был назначать пенальти после игры рукой

Защитник Барселоны Жерар Пике, почему считает неправильным решение арбитра назначить пенальти в матче 2 тура Ла Лиги против Осасуны (2:2).

"Я коснулся мяча рукой. Перед началом сезона мы всегда участвуем в семинарах, где обсуждается минимальное расстояние мяча до руки. У меня просто не было времени убрать руку.

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Я прыгал естественным образом и не увеличивал площадь за счёт своей руки. Пусть судьи попробуют увернуться от мяча в такой ситуации. В этом моменте пенальти не должен был быть назначен", – цитирует Пике Marca.

Барселона в матче 2 тура Ла Лиги второй раз в сезоне потеряла очки. На этот раз подопечные Эрнесто Вальверде не смогли преодолеть новичка Примеры Осасуну.

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