Пике с юмором вспомнил проблемы адаптации Чигринского в Барселоне

Центральный защитник Барселоны Жерар Пике поделился воспоминаниями о работе с экс-игроком сборной Украины Дмитрием Чигринским.

"На одной из первых тренировок после его перехода я пытался дать ему несколько советов по игре в защите.

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Он не владел испанским, поэтому я говорил с ним на полуанглийском, пытаясь донести смысл. Объяснял минут 15. Надеюсь, он понял, потому что мы больше никогда с ним не говорили после этого", – сказал Пике в эфире шоу La Resistencia.

Напомним, Чигринский выступал в составе Барселоны в течение сезона 2009/10, после чего вернулся в донецкий Шахтер.

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