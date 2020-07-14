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Пике решил освоить серфинг – Шакира обрадовалась падению звезды Барселоны

13:00 - Читати українською
Пике решил освоить серфинг – Шакира обрадовалась падению звезды Барселоны
Пике и Шакира с детьми / Фото из открытых источников

Защитник Барселоны Жерар Пике пытается получать удовольствие от других видов спорта, кроме футбола.

Поняв, что Барселона почти не имеет шансов догнать Реал в Ла Лиге, Жерар Пике попытался отогнать грустные мысли отдыхом на воде с семьей.

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33-летний испанец попытался позаниматься серфингом. Стоит отдать должное, Жерар достаточно долго держался на доске, но все же гравитация победила и защитник упал в воду под радостные возгласы своей любимой Шакиры.

Напомним, за два тура до конца сезона Примеры Реал лидирует, опережая Барселону на 4 очка.

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Испания Жерар Жерар Пике Барселона Барселона футбольные курьёзы Шакіра Видеоновости
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