"В тот день, когда я перестану играть за Барсу, уйду из футбола. Я никогда не буду играть за другую команду. Если завтра Куман скажет мне, что я должен уйти из Барселоны, завяжу с футболом совсем. Не хочу и не буду играть за другой клуб.

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Критика – это часть футбола. Футбол вызывает больше сентиментальных отзывов, чем что-либо другое. Это похоже на политику, и вы должны принимать критику.

Я всегда говорил, что хотел бы возглавить Барсу, которую я поддерживаю всю свою жизнь, но впереди еще долгий путь, и я хочу продолжать играть. Посмотрим, какие у меня будут планы, когда я завершу карьеру", – цитирует Жерара ESPN.

Напомним, Пике защищает цвета каталонцев с 2008 года. Действующий контракт 34-летнего испанца с клубом рассчитан до лета 2024-го.

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