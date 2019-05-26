Пике: Последние недели для Барселоны получились с горько-сладким привкусом

Защитник Барселоны Жерар Пике рассказал о настроении после поражения от Валенсии (1:2) в финале Кубка Испании.

"Я доволен тем, как мы реагировали по ходу матча как команда. Мы могли сравнять счет.

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Когда выигрываешь чемпионат, это всегда хороший сезон, но это правда, что последние недели для нас вышли из горько-сладким привкусом ", – поделился Пике в послематчевом комментарии, передает твиттер Барселоны.

Напомним, каталонцы после победы в чемпионате Испании уступили Валенсии в финале Кубка Испании (1:2). К тому же, Барселона вылетела в полуфинале Лиги чемпионов от Ливерпуля, выиграв дома (3:0) и уступив на выезде (0:4).

Валенсия удержала победу над Барселоной, став обладателем Кубка Испании