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Пике: Последние недели для Барселоны получились с горько-сладким привкусом

06:30 67 Читати українською
Пике: Последние недели для Барселоны получились с горько-сладким привкусом
Жерар Пике / Твиттер ФК Барселона

Защитник Барселоны Жерар Пике рассказал о настроении после поражения от Валенсии (1:2) в финале Кубка Испании.

73’ Лионель Месси
 
Кевин Гамейро 22’
Родриго Морено 33’
22’ Кевин Гамейро
33’ Родриго Морено
73’ Лионель Месси

"Я доволен тем, как мы реагировали по ходу матча как команда. Мы могли сравнять счет.

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Когда выигрываешь чемпионат, это всегда хороший сезон, но это правда, что последние недели для нас вышли из горько-сладким привкусом ", – поделился Пике в послематчевом комментарии, передает твиттер Барселоны.

Напомним, каталонцы после победы в чемпионате Испании уступили Валенсии в финале Кубка Испании (1:2). К тому же, Барселона вылетела в полуфинале Лиги чемпионов от Ливерпуля, выиграв дома (3:0) и уступив на выезде (0:4).

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Барселона - Валенсия Валенсия Валенсия Барселона Барселона Испания Жерар Пике Жерар Пике
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