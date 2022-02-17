"Мы могли забить четыре-пять голов. Они дважды подошли к нашим воротам и забили один мяч. Игра оставила хорошие ощущения, но о результате этого сказать нельзя.

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В некоторых матчах нам немного труднее реализовывать моменты. Но если у нас будут шансы, то мы, наконец, начнем забивать. Это вопрос уверенности. Мы провели отличный матч против соперника высокого уровня. Хуже всего – это результат, мы хотели победить.

С такой игрой мы сможем выиграть Лигу Европы. Если мы будем создавать такие моменты во втором матче, то голы придут и мы пройдем дальше", – цитирует Пике Marca.

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