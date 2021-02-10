Королевская испанская футбольная федерация возбудила дисциплинарное дело против защитника Барселоны Жерара Пике. Под рассмотрение попали скандальные высказывания чемпиона мира-2010 о местных арбитрах.

Центрбэк, вероятно, будет наказан за свои комментарии об арбитрах, сообщает Marca.

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Недавно Пике обвинил испанских судей в симпатиях к Реалу. Федерация решила провести расследование, поскольку заявление защитника ставит под сомнение принципы конкуренции. Вскоре будет назначен спецпредставитель организации, который будет контролировать ход процедуры. Ветеран может получить символический штраф в размере 3005 евро или серьезную дисквалификацию на 4-12 матчей.

К слову, в нынешнем сезоне Жерар Пике провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. С ноября он не выходит на поле из-за травмы колена.

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