Пике получил предложение из АПЛ – англичане уже контактировали с Барселоной

Лига чемпионов — 19:50 467
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Українці в ЛЧ: Мілевський в хаосі мстить за Динамо, збірну і шокує всіх, Реброву запропонували нереальні преміальні
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Сачко официально стал главным тренером ВолыниПервая лига — 19:39 1224
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Кравец в шаге от возвращения в ДинамоУкраина — 15:30 6600
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Сборная Нидерландов назвала нового тренера – официальное заявление соперника Украины после ухода Кумана в БарселонуЕвро-2020 — 13:36 4045
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Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2020/21 – несколько игроков пока вне спискаУкраина — 13:26 12872