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Пике получил предложение из АПЛ – англичане уже контактировали с Барселоной

18:14 - Читати українською
Пике получил предложение из АПЛ – англичане уже контактировали с Барселоной
Жерар Пике / Фото Diario AS

Защитник Барселоны Жерар Пике имеет шанс вернуться на Туманный Альбион перед завершением карьеры.

Фулхэм намерен усилиться защитником Барсы Жераром Пике перед возвращением в АПЛ, сообщает Libero.

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"Дачники" уже контактировали с каталонцами относительно возможного трансфера 33-летнего испанца. Портал transfermarkt оценивает Жерара в 20 млн евро. Напомним, по итогам прошлого сезона Чемпионшипа, Фулхэм завоевал путевку в АПЛ.

В Ла Лиге сезона 2019/20 Пике провел 35 матчей, в которых отметился голом.

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Испания Трансферы Трансферы Барселоны Жерар Жерар Пике Фулхэм Фулхэм
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