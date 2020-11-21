Защитник Барселоны Жерар Пике не смогу завершит матч 10-го тура Ла Лиги против Атлетико и может не сыграть в поединках с киевским Динамо.

Рональд Куман был вынужден снять Жерара Пике с игры на 62 минуте, который травмировался во время матча против Атлетико.

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Повреждение получилось довольно курьезным – Альба сбил Корреа, который и налетел на ногу скандального лидера Барселоны. При этом, столкновения выглядело довольно жестоким – Пике держался за левое колено и прихрамывая, покинул поле.

Отметим, что за три дня Барселона противостоять Динамо в рамках Лиги чемпионов. Начало игры в 22:00.

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