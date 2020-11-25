Пике решил отказаться от операции на правом колене из-за рекомендаций клубных врачей Барселоны, сообщает CCMA.

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Отмечается, что Жерар будет залечивать травму передней крестообразной связки правого колена и растяжение внутренней боковой связки 3-й степени консервативными методами, а сроки восстановления составляют от трех до пяти месяцев.

К слову, защитник сыграл в 10 матчах в составе Барселоны в текущем сезоне, записав в свой актив 1 гол.

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