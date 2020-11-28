Как известно, Месси стремился покинуть каталонский клуб еще в межсезонье, но только принципиальная позиция руководства клуба заставила нападающего остаться. Тогда не нашлось ни одного претендента, который бы выложил за Лео 700 млн евро (именно такая сумма отступных прописана в контракте), но уже с января аргентинец может подписать предварительное соглашение с другим клубом.

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"Останется ли Месси? Нужно спросить об этом у самого Лео. Я не знаю, что он думает. Пока он носит футболку Барсы, мы все надеемся, что он останется. Но это его личное решение, посмотрим. Я надеюсь, что клуб убедит его остаться еще надолго", – цитирует Пике Marca.

Напомним, контракт Месси с Барселоной рассчитан до 30 июня 2021 года. В услугах 33-летнего аргентинца заинтересован Манчестер Сити.

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