Пике: Никто не сможет сравниться с Месси в истории футбола

Защитник Барселоны Жерар Пике прокомментировал победу своей команды над Бетисом.

"Мы знаем, что в каждом турнире еще предстоит пройти долгий путь. Мы находимся на очень хорошей позиции в Ла Лиге, мы дошли до финала кубка, и мы знаем, насколько тяжелая Лига чемпионов на стадии четвертьфинала.

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Вчерашний вечер был важной победой для нас и является продолжением нашей сильной формы, но мы не будем заглядывать за пределы следующего матча.

Лионель Месси? Он особенный, и делает это 14 лет, никто не сможет сравниться с ним в истории футбола", – передает слова Пике Marca.

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