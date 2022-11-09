Защитник Барселоны Жерар Пике спровоцировал скандал в поединке 14-го тура Ла Лиги против Осасуны. Этот матч стал для него последним в карьере.

В перерыве 35-летний испанец, начавший матч в запасе, подошел к Хесусу Хилю Мансано – главному арбитру поединка. Пике выразил рефери претензии, но тот не захотел слушать игрока Барселоны и отправился в подтрибунное помещение. Жерар не остановился, а пошел за судейской бригадой и продолжил разговор уже возле раздевалок.

Удаление Пике в последнем матче в карьере и камбек каталонцев: видеообзор матча Осасуна – Барселона

"Ты видел, какой угловой назначил в наши ворота? Ты – арбитр, который душит нас больше всего. Это е***ый на позор. Я ср*л на твою е***ую мать", - цитирует слова Пике Marca.

Именно за это Жерар получил красную карточку и потерял шанс выйти на поле в своем последнем матче в карьере. Хесус Хиль Мансано отразил высказывания Пике в своем рапорте.

Удаление Пике стало не единственным в матче – еще в первом тайме красную карточку получил Роберт Левандовски. Впрочем, это не помешало "блаугранас" оформить волевую победу со счетом 2:1 и уйти на международную паузу в статусе лидера чемпионата Испании.

Барселона победила Осасуну – Левандовски получил первую за 9 лет красную, Пике завершил карьеру скандальным удалением