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Пике назвал тренера, который стал для него "вторым отцом"

17:04 96 Читати українською
Пике назвал тренера, который стал для него "вторым отцом"
Жерар Пике / Reuters

Защитник Барселоны вспомнил наставника, который сыграл решающую роль в его становлении на раннем этапе карьеры.

"Сэр Алекс Фергюсон был для меня как второй отец. Переезд в Манчестер стал самым сложным выбором в моей карьере, поскольку мне было 17 лет, а я был вынужден покинуть семью и друзей. Фергюсон мне очень помог.

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Меня вдохновляло то, как он справлялся с любыми ситуациями. Что меня особенно поражало – это его лидерские качества, которые проявляются в сложные времена. Это просто фантастика. Я учился у него каждый день", – сказал Пике в комментарии L'Equipe.

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Напомним, испанец защищал цвета Манчестер Юнайтед с 2004 по 2008 годы, после чего вернулся в родную Барселону.

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Теги
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