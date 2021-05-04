"Мое колено в порядке, оно просто немного болит. Мы хорошо сыграли с Валенсией, иногда доминировали. Они вернулись в строй благодаря прекрасному мячу Солера, нам пришлось попотеть. Мы должны были сохранять концентрацию, и мы сделали это.

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Это была крайне необходимая победа после поражения от Гранады, которая стала для нас шоком. Победить в Ла Лиге будет сложно, но мы все еще в борьбе и будем участвовать в ней до самого конца. Мы выиграли в сложной ситуации, это придаст нам уверенности. Мы знали, что легких матчей не будет. Выиграть Ла Лигу будет сложно. Все в наших руках. Нужно просто победить Атлетико, все просто", – приводит слова Пике Getfootballnewsspain.

Отметим, что поединок с Атлетико состоится 8 мая и повлияет на чемпионство в Испании. Мадридцы занимают первое место с 76 очками, а Барселона третья с 74 пунктами – столько же имеет Реал, которому предстоит сыграть против Севильи.

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