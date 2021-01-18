Владелец ФК Андорра Жерар Пике пригласил в тренерское кресло своей молодой команды Эдера Сарабию, сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение о сотрудничестве между сторонами рассчитано до лета 2023-го. Пике уже сотрудничал с Сарабией, испанский специалист был помощником экс-наставника Барселоны Кике Сетьена. Теперь Жерер будет работодателем своего бывшего тренера.

Напомним, ФК Андорра выступает в третьем по силе дивизионе Испании, имея хорошие шансы подняться в Сегунду. После 11-ти туров клуб Пике расположился на второй строчке турнирной таблицы.

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