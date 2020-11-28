"Буду ли я участвовать в президентских выборах Барселоны? Точно не в ближайших выборах. Я все еще игрок и поэтому не могу участвовать, однако в будущем никогда не знаешь, что может произойти. Все вы знаете, что я большой фанат Барселоны.

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Я хочу помогать клубу, который так люблю, всем, чем могу, и это значит, что в роли президента нужно хорошо подготовиться, если в будущем я все же понимаю, что могу внести свой вклад. Если нет, я не буду претендовать на эту должность. Решение я приму в будущем, я всегда мечтал об этом, но не знаю, произойдет ли это", – приводит слова Пике Marca.

Напомним, выборы президента Барселоны запланированы на 24 января 2021-го. Предыдущий глава клуба Хосеп Мария Бартомеу досрочно покинул пост вместе со всей Советом директоров.

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