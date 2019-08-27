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Пике и Видаль выиграли почти полмиллиона евро в покер

15:53 178 Читати українською
Пике и Видаль выиграли почти полмиллиона евро в покер
Игроки Барселоны – сплошные таланты / ФК Барселона

Талантливый человек – талантлив во всем. Эту истину подтвердили игроки Барселоны Артуро Видаль и Жерар Пике, которые стали призерами турнира по покеру.

Защитник Барселоны Жерар Пике финишировал вторым в турнире PokerStars, который проходил в Барселоне. 32-летний центрбек обогатился почти 353 тысяч евро, сообщает Mundo Deportivo.

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Немного отстал его одноклубник – Артуро Видаль также принял участие в финальном столе и выиграл почти 135 тысяч евро, заняв 5 место. Суммарный выигрыш игроков Барселоны составил 487 410 евро – теперь "блаугранас" могут неплохо оторваться.

К слову, всего в турнире приняли участие 1733 игрока.

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Испания Артуро Видаль Артуро Видаль Жерар Пике Жерар Пике Барселона Барселона
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