В начале июня 35-летний Пике и старше его на 10 лет колумбийская певица объявили о разрыве отношений. Хотя это назревало давно, но мирным их расставание назвать сложно.

Пике и Шакира объявили о разводе после 12 лет отношений

Дело в том, что футболист и поп-звезда не могут определить порядок опеки над детьми – 9-летним Миланом и 7-летним Сашей. Пике хочет, чтобы сыновья остались с ним в Барселоне, где проживали с рождения. У Шакиры другое мнение – колумбийка хочет переехать с детьми в Майами, где живут ее родственники и многие друзья. Остаться в Испании певица не собирается, сообщает Marca.

Стороны уже обратились к адвокатам и готовятся к рассмотрению дела в суде. Шакира попытается убедить бывшего бойфренда отпустить детей в США. В таком случае она позволит защитнику Барселоны почаще видеться с сыновьями.

Заметим, Пике находился в отношениях с Шакирой 12 лет, однако пара так и не состояла в официальном браке.

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