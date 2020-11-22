Поражение от Атлетико (0:1) в 10 туре Примеры стало не единственной неприятностью для "сине-гранатовых".

Жерар Пике и Серхи Роберто травмировались в поединке с мадридским Атлетико в 10 туре чемпионата Испании, который завершился победой "матрасников" со счетом 1:0.

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Предварительно установлено, что у 33-летнего Пике растяжение связок правого колена, а 28-летний Роберто повредил правое бедро. В ближайшее время, после проведения дополнительного медобследования, станет известен срок восстановления обоих футболистов, сообщает официальный сайт клуба.

Испанские СМИ уже сообщают, что Пике рискует остаться в лазарете на 6-8 недель. Таким образом, появление Жерара и Серхи в матче 4 тура ЛЧ против киевского Динамо практически исключено, ведь до игры осталось чуть больше двух суток. Данный поединок запланирован на вторник, 24 ноября.

К слову, в сезоне 2020/21 Роберто с Пике провели по 10 матчей – в частности, сыграли матч с Динамо на Камп Ноу, в котором центральный защитник отметился победным голом.

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