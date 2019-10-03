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Пике хочет провести революцию в футболе, создав новый турнир

11:55 156 Читати українською
Пике хочет провести революцию в футболе, создав новый турнир
Жерар Пике / Фото из открытых источников

Испанский игрок имеет целью создание нового европейского кубка.

Защитник каталонской Барселоны Жерар Пике планирует в будущем создать новый европейский суперкубок, в котором примут участие чемпионы европейских лиг и, возможно, еще несколько специально приглашенных клубов, сообщает Mundo Deportivo.

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На создание этого турнира Пике вдохновили успехи его инвестиционной компании Kosmos, которая занималась разработкой нового формата Кубка Дэвиса.

Напомним, у Пике уже есть несколько проектов вне футбольного поля – кроме вышеупомянутой компании Жерар является владельцем футбольных клубов Химнастик Манреса и Андорра.

УЕФА определился с названием третьего еврокубка – турнир стартует в сезоне 2021/2022

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