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Пике, Хави и Боян вызваны в сборную Каталонии

19 марта 22:20 132 Читати українською
Пике, Хави и Боян вызваны в сборную Каталонии
Жерар Пике / The National

Сборная Каталонии объявила список игроков на матч против Венесуэлы.

Стал известен состав сборной Каталонии на матч с Венесуэлой, который пройдет в Жироне 25 марта, сообщает Diario Sport.

Хави уверен, что Катар справится с проведением ЧМ-2022

Вратари: Масип, Альберто Гарсия;

Защитники: Пике, Муньеса, Бартра, Вила, Монтойя, А. Морено, А. Видаль;

Полузащитники: Хави, Мелендо, Хордан, Ромеу, Понс, Алейш Гарсия, Гранель, Алькарас;

Нападающие: Серхио Гарсия, Кркич, Гальехо, Деулофеу.

Для Пике, который завершил карьеру в сборной Испании, это первый вызов в каталонскую команду.

Теги
Испания Сборная Каталонии Жерар Пике Жерар Пике Боян Кркич Боян Кркич Хави Эрнандес Хави Эрнандес
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