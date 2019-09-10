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Пике готов пойти на примирение с принципиальными соперниками ради тенниса

21:41 70 Читати українською
Пике готов пойти на примирение с принципиальными соперниками ради тенниса
Рамос и Пике / Getty Images

Центрбек Барселоны описал ситуацию, в которой он прекрасно проведет время с представителями Реала и Атлетико.

"Конечно, я бы пригласил Флорентино Переса на Кубок Дэвиса. Футбол – это одно, а теннис – другое. Я бы хотел пригласить также игроков Реала и Атлетико присоединиться к этому шоу.

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Нужно отделять одно от другого. Одно дело, когда мы играем в футбол, между нами соперничество. Другое дело – наблюдать с трибун за теннисом. Уверен, что игроки Реала и Атлетико захотят посмотреть, как Рафа Надаль с испанской командой попытаются выиграть свой шестой трофей", – приводит слова Пике Goal.

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Стоит отметить, что Пике – один из инвесторов коммерческой группы Kosmos, которая владеет правами на проведение Кубка Дэвиса.

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