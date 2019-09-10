Пике готов пойти на примирение с принципиальными соперниками ради тенниса

Центрбек Барселоны описал ситуацию, в которой он прекрасно проведет время с представителями Реала и Атлетико.

"Конечно, я бы пригласил Флорентино Переса на Кубок Дэвиса. Футбол – это одно, а теннис – другое. Я бы хотел пригласить также игроков Реала и Атлетико присоединиться к этому шоу.

"Заткнись и работай", – Пике вспомнил жесткие установки капитана Барселоны

Нужно отделять одно от другого. Одно дело, когда мы играем в футбол, между нами соперничество. Другое дело – наблюдать с трибун за теннисом. Уверен, что игроки Реала и Атлетико захотят посмотреть, как Рафа Надаль с испанской командой попытаются выиграть свой шестой трофей", – приводит слова Пике Goal.

Барселона планирует заработать более 1 млрд евро

Стоит отметить, что Пике – один из инвесторов коммерческой группы Kosmos, которая владеет правами на проведение Кубка Дэвиса.