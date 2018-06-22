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Пике: Было важно показать хороший футбол после ухода Лопетеги

16 июня 09:19 73 Читати українською
Пике: Было важно показать хороший футбол после ухода Лопетеги
Жерар Пике / Испания

Защитник сборной Испании Жерар Пике поделился впечатлениями после матча группового этапа ЧМ-2018 против Португалии.

"Победа, конечно, была важной, но еще важнее было показать, что мы можем демонстрировать хороший футбол после ухода Хулена Лопетеги.

Португалия – Испания – 3:3 – видео голов и обзор матча

Матч получился очень непростым, но самое главное, что у нас была содержательная игра и голевые моменты, много ударов по воротам и забили три гола.

Важно не терять уровень игры и концентрацию в следующих играх. Я надеюсь, что на этом чемпионате мира у нас все получится. Во всяком случае, чувство после этой игры очень положительные.

У нас сейчас замечательная обстановка в команде, все чувствуют себя прекрасно. Безусловно, эта ничья плоха для обеих команд, но мы будем работать, чтобы выйти из группы", – цитирует Пике ТАСС.

ЧМ-2018 1 тур

Португалия - Испания: Пятница 15 июня 2018

Португалия
Матч окончен
3 : 3
Испания
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