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Пике: Были бы рады видеть Погба в Барселоне

18:02 47 Читати українською
Пике: Были бы рады видеть Погба в Барселоне
Жерар Пике / ФК Барселона

Защитник Барселоны Жерар Пике выразил свое мнение относительно возможного трансфера Поля Погба.

"Я очень мало знаю о ситуации в Манчестере и об их отношениях с Моуринью. Погба – очень хороший игрок. Но сейчас он выступает за Манчестер Юнайтед. Посмотрим, произойдет ли что-то в будущем.

Барселона больше не будет пытаться купить Погба

Мы были бы очень рады видеть его здесь. Но его клуб – МЮ. Если кто-то и должен что-то говорить по этому поводу, это клуб", – цитирует Пике Diario Sport.

Летом сообщалось об интересе к Погба со стороны Барселоны, но на Олд Траффорд пытаются удержать француза.

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Теги
Испания Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Барселона Барселона Жерар Пике Жерар Пике Поль Погба Поль Погба
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