"Барселона переживает очень трудный момент, нам нужен лидер и единство внутри команды.

Куман оценил шансы Барселоны на чемпионство после очередной потери очков

Кто бы ни стал президентом, помогите ему. От имени команды я надеюсь на помощь новому президенту от болельщиков.

Из академии выходят очень хорошие люди. Тренер вселяет уверенность в этих игроков. Наши ощущения сейчас лучше, чем результаты", – цитирует Пике Mundo Deportivo.

Заметим, вчера, 19 декабря, Барселона снова потеряла очки – ничья с Валенсией 2:2. Сейчас "блаугранас" расположились пятыми, на 8 пунктов отставая от лидера Атлетико.

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