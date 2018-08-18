Пихальонок: Федорчук поможет Мариуполю

Полузащитник Мариуполя Александр Пихальонок поделился ожиданиями от матча против Ворсклы, в рамках 5-го тура УПЛ.

"Будем восстанавливаться и, думаю, подойдем к игре в нормальных кондициях. Мы уже привыкли к такому графику. Конечно, после такого матча в Лиге Европы, когда проиграли и вылетели, настроение оставляет желать лучшего. Но мы будем готовиться к матчу, все нормально.

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Подойдем к поединку против Ворсклы как в хорошем физическом состоянии, так и в хорошем настроении, чтобы показать свою игру.

Переход Федорчука в Мариуполь? Это опытный игрок, он нам поможет, будет передавать свой опыт", – рассказал Пихальонок телеканалу Футбол.

Отметим, матч между Ворсклой и Мариуполем состоится завтра, 19 августа. Начало поединка в 19:30.

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